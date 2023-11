Mitte und in Stadttteilen Sieben Feiern am Volkstrauertag

Mit Unterstützung der örtlichen Schützenvereine gedenken Menschen auch in den anderen Stadtteilen der Toten. An den Ehrenmalen werden Kränze niedergelegt. Die Zeiten: 9.30 Uhr in Delrath, 10.15 Uhr in Stürzelberg und Nievenheim, 10.30 Uhr in Straberg, Horrem und Gohr, 10.45 Uhr in Hackenbroich, 11 Uhr in Zons und 11.45 Uhr in Delhoven. Kranzniederlegungen erfolgen zudem an den Ehrenmälern in Rheinfeld und Knechtsteden. Zu den Gedenkfeiern sind Interessierte herzlich eingeladen.