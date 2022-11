Der Startschuss des Festivals fällt am Samstag, 24. Juni, um 20 Uhr mit Urban Priol. In seinem Programm „Im Fluss“ stürzt sich der Kabarettist in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum.