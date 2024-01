Bürgermonitor Dormagen Sichtbehindernde Glascontainer – Stadt hat reagiert

Schon im Herbst des vergangenen Jahres hatte die Dormagenerin Tina Kühn darauf hingewiesen, dass die im Zuge der Untergrundbefestigung erfolgte Umsetzung des Altglascontainers an der Ecke Weingartenstraße/Pommernallee aus ihrer Sicht ein Sicherheitsrisiko sei. Der Einblick in die Pommernallee sei in weiten Teilen eingeschränkt. Unsere Redaktion hatte das Thema in ihrem Bürgermonitor aufgegriffen. Am Mittwoch meldete sich Kühn in der Angelegenheit erneut zu Wort. „Es spielen sich täglich haarsträubende Verkehrssituationen dort auf der Kreuzung ab, wenn Bewohner von Senioreneinrichtungen, Patienten und Eltern mit Kindern und Kinderwagen diesen Kreuzungsbereich queren wollen. Eine Bürgersteigabsenkung gibt es dort beidseitig auch nicht. Wenn dann plötzlich hinter den Containern wieder mal ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit auftaucht, bleiben die Passanten mitunter mitten auf der Kreuzung stehen. Oftmals sind es Ehrenamtliche, die jemanden im Rollstuhl schieben“, berichtet Kühn besorgt.