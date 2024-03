Bis ins hohe Alter fit in Dormagen Rollator-Training bringt mehr Sicherheit

„Eigentlich müsste ich unbedingt in die Stadt eine Hose kaufen. Doch dann müsste ich mit dem Bus fahren. Wenn er an der Haltestelle hält, hetzen die einen aus dem Bus heraus, die anderen schieben sich in den Bus hinein. Die Stufe ist zu hoch für mich, aber dafür extra dem Busfahrer Bescheid geben, damit er die Rampe herunterklappt? Ach, das ist zu viel Aufwand. Dann lasse ich es lieber.“ So oder ähnlich denken viele ältere Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind. Der Rollator ist praktisch, keine Frage. Er ermöglicht vielen Menschen, in vielen Situationen mobiler und unabhängiger zu sein, stellt sie jedoch auch vor Herausforderungen.