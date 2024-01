Nur noch wenige Tickets Shooting-Star der Comedy-Szene in Dormagen

Beim Kölner Comedy-Festival war sie schon zu Gast, seit letztem Jahr erobert sie die deutschen Bühnen und wurde im selben Jahr mit dem Deutschen Comedypreis als beste Newcomerin ausgezeichnet. Die Rede ist von Negah Amiri. Sie kommt zum ersten Mal nach Dormagen und damit auch zum ersten Mal in den Rhein-Kreis Neuss. Am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr gibt sie ihre Premiere um 20 Uhr in der Kulturhalle an der Langemarkstraße. Im Gepäck hat die Deutsch-Iranerin ihr gerade veröffentlichtes Programm „Next Level".