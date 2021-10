Diebstahl in Dormagen : Seniorin im Fahrstuhl bestohlen

Dormagen Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf zwei Frauen geben können, die einer Seniorin mit einem dreißten Trick ihre Geldbörse gestohlen haben.

Am Samstag, 2. Oktober, gegen 12 Uhr, stieg eine ältere Frau zeitgleich mit zwei unbekannten Frauen in einem Hotel an der Krefelder Straße in Dormagen-Mitte in einen Aufzug. Eine der beiden jüngeren Frauen verwickelte die Seniorin laut Polizei in „gebrochenem“ Deutsch in ein Gespräch, hielt ihr ein Supermarkt-Prospekt vor und fragte, wo dieser Supermarkt zu finden sei. Die Dormagenerin habe sich zunächst nichts dabei gedacht und verließ kurz darauf den Fahrstuhl. Anschließend habe sie jedoch feststellen müssen, dass ihre Geldbörse aus der Tasche an ihrem Rollator gestohlen worden war.