Seniorentag in Dormagen-Nievenheim Eine „Messe“ für die Senioren-Alltagshilfe

Bei der Telefonkette treffen sich die Mitglieder einmal im Monat im Café und sehen sich persönlich. In der übrigen Zeit rufen sie sich jeden Tag an. Dabei haben sie immer einen Partner, den sie anrufen – und einen, von dem sie angerufen werden. So ist sichergestellt, dass sie zweimal am Tag Kontakt zu anderen pflegen. Aber das ist nicht das einzige Angebot: Im Mai sollen unter anderem zwei Kurse starten, bei denen Interessierte in lockerer Runde den Umgang mit Smartphones und Computern lernen. (Infos gibt es unter www.netzwerk-dormagen.de.)