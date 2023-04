Seniorenbeirat in Dormagen Bei Barrierefreiheit und Sanierungen Akzente gesetzt

Der Seniorenbeirat ist auch im vergangenen Jahr sehr aktiv gewesen. So standen wichtige Themen wie Barrierefreiheit, Friedhofsanierungen und der Fußverkehrscheck auf der Agenda. Zudem spielte das Thema Sicherheit eine große Rolle: Neben einem Vortrag zur Seniorensicherheit durch die Polizei wurden auch wieder das beliebte Pedelec-Training und das Rollator-Training angeboten. Ebenfalls engagierte sich der Seniorenbeirat für das Projekt „Masterplan Innenstadt“ und die Gestaltung des Helmut-Schmidt-Platzes. Zudem konnten auf Initiative des Seniorenbeirats alle Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahre an drei Wochenenden im Dezember kostenlos mit dem Stadtbus fahren. „Wir setzen uns für die Belange der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ein und treten als Sprachrohr an die Politik heran. Die Zusammenarbeit ist sehr gut, so dass wir auch im vergangenen Jahr erneut einige Dinge anstoßen konnten“, sagt Preuss.