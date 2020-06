Barrierefreiheit und Rollator-Training : Seniorenbeirat kämpft für bessere Mobilität

Dormagen Seit vielen Jahren kämpft der Seniorenbeirat der Stadt Dormagen für eine Steigerung der Barrierefreiheit und Mobilität der älteren Dormagener. Mit Rollator-Trainings im Bus und Pedelec-Fahrten sollen in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem ADFC die Senioren gestärkt werden, um sicherer durch den Straßenverkehr zu kommen.

Nach einer dreimonatigen Zwangspause, bedingt durch Corona, freut sich der Seniorenbeirat der Stadt Dormagen, nun wieder aktiv sein zu können. Alle Termine, die wegen der Corona-Krise abgesagt werden mussten, sollen nachgeholt werden, weist Vorsitzender Hans-Peter Preus auch auf „das Pedelec-Training in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem ADFC, den Vortrag Erben und Vererben und das Rollator-Training in Zusammenarbeit mit dem Stadtbus und der Polizei“ hin.

In den einzelnen Stadtteilen stehen die Stadtteilkümmerer ebenfalls telefonisch mit Rat und Tat zur Seite: in Hackenbroich Gisela Dornbusch (02133 60907), in Stürzelberg Peter Hein (02133 71820) und Ulrike Ortmann (02133 73252), in Zons Ingrid Weber (02133 478784), in Gohr Kurt Tröster (02182 871718) und in Dormagen-Mitte Hans-Willi Meisen (02133 46207).