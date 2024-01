Knechtsteden Einblicke in die Basilika und in die Klosterbibliothek

Die Dormagener Senioren-Union lud zum Beginn des neuen Jahres zur traditionellen Krippenfahrten in die Klosterbasilika Knechtsteden. Bei eisigen Temperaturen draußen führte Pater Michael Wegner aus der Missionsgesellschaft vom Heiligen Geist durch die Basilika und das Kloster. Pater Wegner wurde im letzten Jahr vom Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Woelki, zum neuen Rektor Ecclesiae der Basilika minor St. Andreas, der Klosterkirche in Knechtsteden, ernannt. Der 63-jährige Ordensmann verfügt über ein breites Spektrum an missionarischen und pastoralen Erfahrungen und ein großes Wissen über die Entstehungsgeschichte der Basilika und der Klosteranlage. Die Besucher konnten hautnah erleben, wie ihn der Kontakt zu den Menschen erfüllt und alle lauschten gebannt seinen Erzählungen und Ausführungen über die Bedeutung der wohl erstaunlichsten Krippe im Raum Dormagen. Wie anstrengend es ist, diese Krippe alljährlich aufzubauen, erfuhren die Gäste vom Krippenbauer Manfred Klein. Mit vielen Helfern des Fördervereins wird jeder einzelne Abschnitt der dargestellten Weihnachtsgeschichte sukzessive, jeweils ab Anfang November eines jeden Jahres, liebevoll drapiert und arrangiert. Jedes einzelne Teil hat seinen vorgegebenen, festen Platz. „ Man macht sich gar nicht bewusst, wie zeitaufwendig so ein Aufbau ist“, staunte Franz Kresse, der die Kontakte für die Gruppe hergestellt hatte.