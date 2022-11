Stadtbusse in Dormagen : Freifahrt für Senioren an Adventswochenenden

Geschäftsführer Klaus Schmitz vor einem der Stadtbusse: In diesen können die Senioren an den Adventswochenenden kostenlos mitfahren. Foto: Klaus Schumilas kds

Dormagen Die Stadtbusse in Dormagen können an den Adventswochenenden von Senioren kostenlos genutzt werden. Entschieden hat das der Seniorenbeirat.

Am Freitag, 23. Dezember, gilt die Freifahrt-Regelung ebenfalls, da der Tag so für restliche Weihnachtseinkäufe genutzt werden kann. „Wir hoffen, dass viele Senioren dieses tolle Angebot nutzen, zum Beispiel für den Besuch der Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet oder zum Bummeln in der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag, der am 4. Dezember stattfindet“, so Peter Preuss, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Dormagen.