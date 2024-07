Niemand muss in Dormagen alleine sein Der Mittagstisch ist das Herzstück der Seniorenarbeit

Renate (84) und Ulrike (80) unterhalten sich angeregt über das Busfahren im Alter. Renate hat einen Rollator, für sie die Erfindung des Jahrhunderts, „mit dem Ding kann ich alles machen und bleibe unabhängig“. Nur mit dem Busfahren hapert es, denn bis zur Haltestelle ist es für sie ein weiter Weg. Kaum zu bewältigen. Wenn ein Arztbesuch ansteht, wie am Dienstag, nimmt sie ein Taxi, was sie am Ende rund 50 Euro kostet. „Das kann ich mir nicht jeden Tag leisten“, sagt die rüstige Frau. Tipps, wie man das Problem lösen könnte, gehen über den Tisch. Eigentlich kennen sich Renate und Ulrike gar nicht. Doch hier, beim Mittagstisch für Senioren im Sportlerheim in Stürzelberg, kommen sie ins Gespräch, während sie ihre Nudeln mit Bolognesesoße und Salat essen.