Dormagen: Senior wird vermisst

Dormagen Josef K. aus Dormagen ist verschwunden. Seit Donnerstagvormittag (11 Uhr) wird der 83-jährige Senior vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe der Bevölkerung und veröffentlichte ein Foto des Mannes.

K. hat sich mit seinem Pkw allein vom Kreiskrankenhaus Dormagen-Hackenbroich auf den Weg in die Innenstadt gemacht und kam dort nicht an. Er ist orientierungslos und fährt nach aktuellen Informationen üblicherweise nur in Begleitung mit dem Auto.