Betrug in Dormagen : Senior übergibt falschen Polizisten hohen Geldbetrag

Rheinfeld Erneut ist ein Senior Opfer von Betrügern geworden, erneut von vermeintlichen Polizisten. Am Montagnachmittag erhielt der Dormagener einen Anruf von Männern, die sich als Polizeibeamte ausgaben.

Bei dem Geld, so der falsche Polizeibeamte am Telefon, könnte es sich um Falschgeld handeln, das der Senior übergeben solle. Es wurde ein Treffpunkt an der Piwipper Straße vereinbart, an dem gegen 19.30 Uhr ein Unbekannter erschien und das Geld entgegennahm. Dieser behauptete, es handele sich in der Tat um Falschgeld, daher müsse er es sicherstellen. Erst im Nachhinein erkannte der Senior, dass es sich um einen Betrug gehandelt hatte.