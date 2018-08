Dormagen: Senior ist wohlbehalten wieder aufgetaucht

Dormagen Josef K. aus Dormagen ist wieder aufgetaucht. Der am Donnerstag vermisste Dormagener ist wohlbehalten zurück.

K. war am Vormittag als vermisst gemeldet worden. Er hatte sich mit seinem Pkw allein vom Kreiskrankenhaus Dormagen-Hackenbroich auf den Weg in die Innenstadt gemacht und kam dort nicht an. Er war orientierungslos und fuhr eigentlich nur in Begleitung mit dem Auto. Nun ist der Mann zum Glück wieder da.