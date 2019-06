Dormagen : Selbsthilfetag mit 16 Ständen auf dem Marktplatz

Dormagen Das Thema Diabetes steht im Mittelpunkt beim 18. Selbsthilfetag des Rhein-Kreises Neuss am Samstag, 15. Juni, von 11 bis 16.30 Uhr. Die Veranstaltung findet auf dem Marktplatz in Dormagen statt. Bundestagsmitglied Hermann Gröhe hat die Schirmherrschaft für diesen Aktionstag übernommen.

Um 11 Uhr eröffnen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld die Veranstaltung auf der Bühne vor dem Historischen Rathaus. Auf die Besucher wartet ein buntes und informatives Programm. So ist die Diabetes-Selbsthilfegruppe Dormagen mit einem Diabetes-Mobil vor Ort und bietet kostenlose Blutzucker-Checks für alle Interessierten an. In einer Koch-Show erhalten die Gäste Tipps zum Kochen für Diabetiker; außerdem werden Nudelgerichte und gesunde Snacks angeboten. Die TSV Bayer Dormagen-Gesundheits-GmbH stellt ihr Testsystem zum Messen von Körperfett- und Muskelanteilen vor. Jeder kann sich hier kostenlos testen lassen. Darüber hinaus informiert der Kreissportbund über sein Programm zum Gesundheitssport. Die Deutsche Herzstiftung bietet neben Informationen einen Test zur Früherkennung von Herzkrankheiten an, die durch Diabetes ausgelöst werden.