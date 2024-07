Freizeitassistenz in Dormagen Selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung

Selbstbestimmung ist ein politisches Recht, ein Bürgerrecht, das jedem Menschen unabhängig von Art und Ausprägung seiner Behinderung zusteht. Aber oft nicht so einfach in die Tat umzusetzen ist. Nach der Schule in der Stadt mit Freunden ein Eis essen. Am Wochenende zum Fußballspiel ins Stadion fahren. Morgens ins Schwimmbad oder abends in die Disco. Für die meisten Personen liest sich diese Auflistung wie gewöhnliche Freizeitaktivitäten.