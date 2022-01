Neuer Name für Schule in Dormagen : Sekundarschule soll zur Rachel-Carson-Schule werden

Dormagen Acht Jahre hat es gedauert, bis sich die Verantwortlichen der Sekundarschule endlich dazu entschließen konnten, diese Einrichtung ein Stück weit zu personalisieren und ihr einen eigenständigen Namen zu geben. Wie es dazu kam.

Wie Bürgermeister Erik Lierenfeld beim seinem Talk „Facebook Live“ am Mittwochabend verriet, soll die städtische Schule künftig „Rachel-Carson-Schule“ (RCS) heißen. Die finale Entscheidung dazu trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am 3. Februar.

Die Schulgemeinschaft hatte nach den Herbstferien in Absprache mit dem Schulträger über den neuen Namen in einer Schulkonferenz im November abgestimmt. Zuvor hatten Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer anhand einer gemeinsam erstellten Namensliste eine Vorauswahl getroffen. Die Schule begründet die Namenswahl vor allem mit ihrem Anschluss an das Netzwerk „Schule im Aufbruch“. „Schule im Aufbruch“ steht für eine ganzheitliche und gestalterische Bildung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. „Im Mittelpunkt hierbei steht das Vermitteln von Verantwortungsbewusstsein: Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für seine Mitmenschen und Verantwortung für unseren Planeten“, erklärt Schulleiterin Bettina Mazurek. Im Rahmen dieses Schulkonzepts orientiert sich die Schule an den Global Goals (17 Ziele der Vereinten Nationen für die Welt). Diese Global Goals sind fest in den schulinternen Lehrplänen zum Fach Projektzeit verankert. Bei jedem Projekt wird der Bezug zu den Global Goals hergestellt. „Wir definieren uns mit Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz in besonderer Weise. In Rachel Carson als unsere Namensstifterin sehen wir eine Vorbildfunktion“, sagt die Schulleiterin.