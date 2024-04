Kleiderstube am Kloster Knechtsteden in Dormagen Gut aussehen für wenig Geld

Hier trifft man auf keine Boutique und regiert auch nicht der neueste Schrei in der Mode, sondern wird auf erschwingliche Weise der Bedarf an solider Kleidung gedeckt. Das kommt sehr gut an. „Aber es macht auch Spaß“, gesteht Anni Prommersberger. Damit meint sie vor allem den gesprächigen Kontakt mit den „Kunden“, denn schließlich lebt man im Rheinland. Jung und alt finden sich hier ein, und angeliefert werden ausrangierte, stets vollwertige Pullover, Jacken, Mäntel, Hosen, Kleider oder Schuhe. Das ganze Programm. Anlieferungen sind bei Ankunft in Säcke verschnürt, und dann geht es ans Sortieren.