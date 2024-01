Silvesternacht in Dormagen Sechs Brandeinsätze für die Feuerwehr

In Nievenheim Am Damschenpfad hatte ein Müllbehälter mit 1000 Litern Volumen in Vollbrand gestanden. Auch an der Röntgenstraße in Dormagen und an der Neckarstraße in Hackenbroich brannten Müllcontainer. Ein weiterer gemeldeter Brand an der Mainstraße war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits gelöscht. Neben der hauptamtlichen Wache waren in der Nacht die Löschzüge aus Hackenbroich, Delhoven und Stadtmitte im Einsatz. Aus Sicht der Feuerwehr handelte es sich um einen ruhigen Jahreswechsel. Das gilt auch für den Rettungsdienst, der zu neun Einsätzen alarmiert wurde.