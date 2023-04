Freibad in Dormagen Schwimmer freuen sich über Re-Start der Römer-Therme

Die Badegäste konnten es gar nicht erwarten, dass „ihre“ Römer-Therme endlich wieder geöffnet ist. Nach über viermonatiger Schließung war es am Dienstag endlich so weit. Rund 30, 40 Leute sprangen kurze Zeit später ins mit 27 Grad wohltemperierte Wasser. „Die meisten kannten sich und haben sich herzlich begrüßt“, sagte Klaus Schmitz. Der Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) begrüßte die ersten Besucher mit einem Schokoladenhasen und Osterei. „Das hat ja auch eine soziale Komponente“, so Schmitz.