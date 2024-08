Stadt Dormagen setzt Zeichen Schwimmcontainer soll Kinder mit Wasser vertraut machen

Die Zahl der Grundschulkinder in NRW, die nicht schwimmen können, nimmt zu. Laut einer Studie hat sich die Anzahl in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Dormagen macht auf diesen Trend aufmerksam und erklärt immer wieder, wie wichtig es ist, Schwimmen zu lernen. Denn: Insgesamt kamen nach Angaben der DLRG im Jahr 2023 mindestens 378 Menschen in deutschen Gewässern ums Leben.