Von Stürzelberg zum Chempark Schwertransport im Schleichtempo über die B9

Sie wiegen 153 und 176 Tonnen: Zwei Riesen-Apparate machen sich in der Nacht zum 31. August vom Hafen Stürzelberg über die B9 zur TDI-Anlage von Covestro im Chempark. Da auf der Strecke nur Schritttempo möglich ist, brauchen die beiden Tieflader für die knapp zehn Kilometer rund fünf Stunden. Beim Schwertransport ist viel Fingerspitzengefühl gefragt: Denn nachdem die langen 12- und 14-Achser über die Verladerampe in Stürzelberg an Land gefahren sind, geht es zum Teil auch durch ein Wohngebiet. Um für den nötigen Platz zum Rangieren zu sorgen, werden zwei Tage vor dem Transport Parkverbotsschilder aufgestellt. An einigen Stellen werden Ampelmasten gedreht oder Verkehrszeichen entfernt, um die Transporter passieren zu lassen. Kurzzeitig werden an zwei Punkten Stromleitungen abgeschaltet und angehoben. Darüber hinaus müssen an der Bahnüberquerung die Signale demontiert werden. Zu überfahrende Brücken oder weitere Hindernisse gibt es auf der Route indes nicht.