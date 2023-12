Schlimmer Unfall in Dormagen Radfahrer gerät unter Lastwagen und wird lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 7.30 Uhr, als es im Bereich der Kreuzung Bahnstraße / Bundesstraße 9 zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem großen Lastwagen und einem Fahrradfahrer kam. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 74-jähriger Mann aus Grevenbroich mit seinem Lkw die Bahnstraße aus Richtung Stürzelberg kommend in Fahrtrichtung Delrath befahren. Im oben genannten Kreuzungsbereich bog der Grevenbroicher nach rechts auf die Bundesstraße 9 mit Fahrtrichtung Neuss ab. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 73-jähriger Dormagener, der auf seinem Rad ebenfalls über die Bahnstraße, aber in Fahrtrichtung Delrath, unterwegs war, seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, in Folge derer der Radfahrer stürzte und unter seinem Rad zu liegen kam. Sein Rad hingegen sei unter dem Lkw eingeklemmt worden, „glücklicherweise er selbst nicht“, informierte die Polizei.