Polizei in Dormagen Schwerer Raubüberfall auf Tankstelle

Am Donnerstagabend gegen 21.31 Uhr betrat ein männlicher Täter die Aral-Tankstelle an der Krefelder Straße. Er bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter einen noch unbekannten Bargeldbetrag erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Horrem. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften und unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verlief bislang erfolglos.