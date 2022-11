Jugendtreff in Stürzelberg : Schwache Lobby für Jugendliche

Meinung Stürzelberg Zuerst verschiebt der Jugend(!)hilfeausschuss den dringend nötigen Workshop, jetzt wird der erste Jugendplatz in Dormagen frühestens im nächsten Jahr kommen.

Für quasi alle Alters- und Interessensgruppen gibt es in der Stadt Angebote und Möglichkeiten. Auch für Heranwachsende: Sie können sich Vereinen anschließen, Offene Türen von Trägern besuchen. Aber es gibt eben auch die Jungen und Mädchen, die lieber eine „freie“ Freizeitgestaltung mögen, ohne Öffnungszeiten, Räume, Angebote und Sozialarbeiter. Ältere werden sich womöglich an ihre Jugendzeit erinnern, wo sie vielfach unter sich waren, ohne besondere Reglementierungen. Dass es solche „Jugendplätze“ bis heute nicht gibt, ist traurig genug. Stürzelberg soll ein Pilotprojekt sein, also ein Zeichen an die Jugend: „Jetzt geht es für Euch los!“ Daraus wird wieder nichts. Bitter.