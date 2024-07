Projekt der Freiwilligenagentur Dormagen Gebrauchte Schulranzen gesucht

Viertklässler, die ihren alten Tornister nicht mehr brauchen, können diesen ab sofort bei der Freiwilligenagentur in der Knechtstedener Straße 20, bei der Tafel Dormagen an der Bürger-Schützen-Allee 3 oder beim Bürgerhaus Hackenbroich an der Salm-Reifferscheid-Allee 20 abgeben.