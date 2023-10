Kunst in Dormagen Logo verschönert Hausfassade der Friedensschule

Die Verschönerung durch Kunst ist nicht die erste Aktion an einer Dormagener Schule. Der Spielecontainer auf dem Schulgelände der Theodor-Angerhausen-Schule in Dormagen-Mitte wurde 2016 zu einem Hingucker. Denn der Graffiti-Künstler Christoph Schade gestaltete ihn mit einem tollen Motiv in leuchtenden Farben. Schulen sehen heute nicht mehr grau und damit trist aus. Viele Gebäude werden mittlerweile farbenfroh, ganz im Sinne der Kinder und Jugendlichen, gestaltet. Architektonisch setzt auch Rachel Carson Schule, ebenfalls in Dormagen-Mitte, auf Farbe. Die Sekundarschule, die 2022 fertig wurde, setzt auf bunte Fensterrahmen und farbige Stützsäulen. Statt schmuckloser grüner Fassade prangt an der Erich-Kästner-Grundschule seit 2016 der Namenszug in bunten Farben – und sogar ein „fliegendes Klassenzimmer“. Verantwortlich dafür sind die beiden Graffiti-Künstler Petro Petropoulos und Timo Hermkes