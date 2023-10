Angriffe aus Israel Enger Austausch zwischen Dormagen und Kiryat Ono

Dormagen/Kiryat Ono · Der Angriff der Hamas auf Israel hinterlässt auch in Dormagen Spuren. Ein Schüleraustausch musste abgebrochen werden. Chatnachrichten aus Israel, in denen von Angst und Unsicherheit die Rede ist, treffen in Dormagen ein. Die Betroffenheit ist groß.

18.10.2023, 18:00 Uhr

Betroffenheit herrscht bei den BvA-Schülern, die zurzeit mit Friedhelm Bongartz (r. unten) und Lehrer Michael Stock (o.r.) in Berlin sind. Foto: Friedhelm Bongartz

Von Andrea Lemke und Klaus-Dieter Schumilas

Luftalarm in Kiryat Ono: Am Dienstagabend schreckten Sirenen die Menschen der 40.000 Einwohner großen Partnerstadt von Dormagen auf. Raketeneinschläge gab es glücklicherweise nicht, offenbar waren die Raketen der Hamas-Terroristen auf die nur wenige Kilometer nördlich gelegene israelische Großstadt Tel Aviv gerichtet. „Was wir wissen, ist, dass es bislang sieben bestätigte Opfer gibt, die aus Kiryat Ono stammen, teilweise Soldaten, teilweise Zivilisten, die auf der Party bzw. dem Festival gewesen sind“, erklärte Stadtsprecher Nils Heinichen am Mittwoch.