Kritik zu Testbescheinigungen : So war der Dormagener Start in den Präsenzunterricht

Theodor Lindner, BvA-Gymnasium Dormagen. Foto: Linda Hammer/Hammer, Linda (lh)

Dormagen Seit Montag dürfen alle Kinder in NRW wieder täglich zur Schule kommen. Die meisten Schüler würden sich vorbildlich an die Regeln halten. Doch von den Schulleitern in Dormagen gab es auch deutliche Kritik zu den Testbescheinigungen.