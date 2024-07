Brauchtum in Dormagen Verspätetes Feuerwerk für ein sympathisches Königspaar

Das Wetter meinte es nicht durchgehend gut mit den Zonser Schützen: Beim Fassanstich am Samstagnachmittag brannte die Sonne erbarmungslos auf die dicken Uniformjacken der Schützen, abends regnete es dann so stark, dass der Fackelzug nicht ziehen konnte. Die Laune der Feierenden war trotzdem gut. Außerdem sollte sich am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit zeigen, dass es gut war, dass in diesem Jahr ausgerechnet Bürgermeister Erik Lierenfeld die Schirmherrschaft übernommen hatte.