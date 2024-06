Schützenfest in Horrem 2024 Horremer Schützen eröffnen die Fest-Saison in Dormagen

Am Samstag Mittag ging es weiter mit den Krönungen der historischen Corps, der Jäger- und der Jungschützenabteilung. Traditionell folgte am Abend das Totengedenken mit dem Großem Zapfenstreich und dem anschließenden Festumzug. Zum ersten Mal fand das große Höhenfeuerwerk an einem Samstag statt, bislang wurden die Raketen stets an einem Freitagabend in den Himmel geschossen. Mit „DJ Yeti“ feierten die Schützen im Festzelt am Samstagabend noch bis spät in die Nacht.