Brauchtum in Dormagen Delraths Schützen feiern zum letzten Mal vier Tage

Unvergesslich soll auch das Fest selber werden. Das Programm ist umfangreich und gespickt mit Höhepunkten. Dazu gehört zweifellos die Große Königsparade am Sonntag, die um 15 Uhr auf der Gabrielstraße beginnt. Der Königsball im Festzelt mit DJ Captain Britz läuft am Sonntag ab 20 Uhr im Festzelt, am Montag werden die neuen Majestäten beim Königsvogelschießen ermittelt. Der Wettbewerb startet um 16 Uhr beim Hochstand am Festzelt. Abends um 20 Uhr schließt sich der Schützen- und Zugkönigsball an, der Eintritt dazu ist frei.