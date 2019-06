Schützenfest Dormagen : Willi II. und Hanne zum „Schwitzenfest“-Abschluss gekrönt

Königspaar Hanne und Willi Beivers beim Hofstaat in der Kulle. Foto: Carina Wernig

(cw-) Es war ein fröhliches und harmonisches, aber auch sehr heißes Schützenfest, das die Dormagener Schützen gefeiert haben. „Wir haben großartige Momente erlebt“, zog Hans-Arnold Heier , Vorsitzender des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen, eine positive Bilanz. Denn mit der glanzvollen Krönung des neuen Königspaars Willi II. und Hanne Beivers ging das Fest am Dienstagabend würdig zu Ende.

„Was für ein Schwitzenfest!“ Auch Bürgermeister Erik Lierenfeld ging in seiner gereimten Rede auf die hohen Temperaturen ein: „Beim Schwitzen sind alle gleich, ob König oder Marschierer, ob arm oder reich.“ Lierenfeld lobte Oberst Andreas Ludwig für dessen Entscheidung, angesichts Termperaturen um 35 Grad Celsius für Sonntagnachmittag Marscherleichterung zu befehlen. Auch Schirmherr Jobst Wierich erhielt noch einmal Lob für seine Rede am Ehrenmal – während Hans-Arnold Heier den Leiter Politik- und Bürgerdialog des Chemparks Dormagen auf dessen „Wetter-Verantwortung“ festnagelte, worauf er wiederholte, die von ihm bestellten hohen Temperaturen seien für mehrere Tage gedacht gewesen, nicht auf einmal. Wierich dankte „für die schöne Reise in den vergangenen sechs Tagen“.