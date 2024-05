Schützenfest in Horrem Gelungene Premiere des Saison-Openings in Dormagen

Nachwuchssorgen, hohe GEMA-Gebühren, Bürokratie, Engagement – das sind die Dinge, die allen Vereinen das Leben schwer machen. Für den Bundestagsabgeordneten Daniel Rinkert ist klar: Die Bürokratie muss abgebaut werden. In Dormagen ist das bereits der Fall, wie Bürgermeister Erik Lierenfeld berichtet. „Wir versuchen, den Vereinen vieles zu erleichtern und nehmen ihnen gerne so manches Päckchen ab.“ Manfred Klein, Vorsitzende des Stadtverbandes der Schützen nutzte die Podiumsdiskussion, um auf das vielleicht größte Event, das Dormagen je gesehen hat, hinzuweisen: das Europaschützenfest 2030 in Dormagen. Über 30.000 Menschen sollen dann aus über zehn europäischen Ländern zu Gast sein. Abschließend betonte Angelika Stein-Ulrich, dass sie sich noch mehr Frauen als Brudermeisterin wünsche. „Ich hoffe sehr, dass dies keine Ausnahme bleibt und auch Frauen die Möglichkeit nutzen, sich in den Schützenvereinen zu engagieren“.