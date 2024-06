„Farbenfroher Montag“ im Festzelt Anders als in Neuss: Dormagener Schützen feiern ihre Schützinnen

Beim Frühschoppen der Dormagener Fründe, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiern, trafen sich am Montagmorgen wieder Politik, Geschäftswelt, Schützen, Verwaltung und alle, die in dieser Stadt wichtig sind, wie man so schön sagt. Der Frühschoppen ist seit Jahren ein fester Treffpunkt am Montagmorgen und bietet Gelegenheit zum Austausch. „Hier kann man in lockerer Atmosphäre Privates und Berufliches besprechen“, brachte es die CDU-Politikerin Sabine Prosch auf den Punkt. Gesprächsstoff gab es wie immer reichlich. „Ich nenne das den farbenfrohen Montag“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld. Damit ist gemeint, dass die Schützen abseits des strengen Regiments­protokolls auch mal einen lockeren Tag feiern dürfen und die meisten deshalb bunte T-Shirts oder Polohemden tragen.