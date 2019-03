Bruderschaften aus Dormagen und Rommerskirchen: Schützen setzen Zeichen gegen rechts

Dormagen/Rommerskirchen Der Bezirksverbandes Nettesheim, zu dem Dormagener und Rommerskirchener Vereinigungen gehören, engagiert sich gegen Radikalismus und wirbt auf seinem Bruderschaftsabend für Toleranz und Demokratie.

Die Veranstaltung unterstützte das gleichnamige Projekt „Schützen gegen rechts“ des Bundes der St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ), der sich für eine tolerante Gesellschaft einsetzt. An diesem Abend war die Bundesjugendreferentin des BdSJ Simone Seidenberg vertreten, die diverse Aktionen der Jungschützen vorstellte. „Unser Ziel ist es, die Kinder gegen eine Beeinflussung von extremistischen Gruppen zu stärken“, erzählt sie. Von Aktionen brachte sie außerdem Festivalbänder sowie Anstecker mit, die sich die Schützen als Zeichen direkt an ihrer Uniform anhefteten.

Als weitere Referenten berichteten Martin Mertens, Bürgermeister von Rommerskirchen, sowie Robert Krumbein, Erster Beigeordneter und Leiter des Dezernats Integration in Dormagen, von ihren Erfahrungen mit Fremdenhass und Flüchtlingen in den beiden Orten. „Eine Minderheit von rechts außen stellt das in Frage, was seit 1949 politischer Konsens in Deutschland ist, die Demokratie“, sagt Mertens und fügt hinzu: „In Rommerskirchen ist die Situation gut, da es nur wenige Menschen gibt, die Grenzen überschreiten.“ Sobald es aber zu rassistischen Aktionen komme, reagiere die Gemeinde offensiv. Mertens appellierte: „Es ist wichtig, geflüchtete Menschen persönlich kennenzulernen, da sich so Vorurteile widerlegen.“