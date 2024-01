Schützen in Dormagen Zonser Schützen wählen neuen Vorstand

Die Generalversammlung der St. Hubertus Schützengesellschaft 1898 Zons am 19. Januar in der Zonser Pfarrscheune war mit 144 Schützen gut besucht. Dabei wurden einige zurückliegende Ereignisse aus dem vergangenen Jahr resümiert: das 125-jährige Jubiläum der Schützen, das 650-jährige Stadtjubiläum in Zons, die Schießwoche, die Fotoausstellung und der Hubertusball. Danach folgte ein filmischer Jahresrückblick durch den Schriftführer Alexander Einfeldt. Die Schützen waren sich einig darüber, dass der Höhepunkt im vergangenen Jahr das Platzkonzert, mehrere Tambourcorps und Musikkapellen im Innenhof der Burg Friedestrom zum Auftakt des 125-jährigen Zonser Schützenfestes war.