Brauchtum in Dormagen : Schützen in Delhoven wollen Flagge zeigen

Delhoven Der Bürger-Schützen-Verein lässt sich auch in Pandemie-Zeiten nicht unterkriegen. Zum Schützenfesttermin wird coronabedingt zwar nicht wie sonst gefeiert, doch ein bisschen Programm gibt es trotzdem.

Not macht erfinderisch: Der Bürger-Schützen-Verein Delhoven 1926 will auch in Pandemiezeiten nicht ganz auf seine Tradition verzichten und feiert deshalb am 14. und 15. August ein coronakonformes Schützenfest – wenn auch mit einem deutlich abgespeckten Programm. Ein paar Angebote für die Brauchtumsfreunde in Delhoven soll es aber auf jeden Fall geben. Und für alle, die nicht direkt dabei sein können, werden die Festprogrammpunkte durch den Regimentsspieß live im Internet über den Youtube-Kanal des BSV übertragen, damit wenigstens ein bisschen Festgefühl aufkommt (www.youtube.com/channel/UClgpyvbJUxKi6rpZStcxMNA). Auf dem Youtube-Kanal werden die Übertragungen auch gespeichert.