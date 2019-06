Brauchtum in Dormagen : Schützen erinnern an die Burg Hackenbroich

Der Schützenzug „Burg-Junge Hackenbroich“ von 1985 will das Andenken an die vor mehr als 60 Jahren abgerissene Burg bewahren. Foto: Burg-Junge

Der Hubertuszug „Burg-Junge“ möchte ein Stück Heimat bewahren und plant Aktionen nicht nur zum Schützenfest. Sie wollen auch die abgerissene Burg ins Bewusstsein rücken.

„Es ist schade, dass die meisten Hackenbroicher Bürgerinnen und Bürger die Burg nur vom Hörensagen kennen“, erklärt Zugführer Stefan Buchartz: „Insbesondere Hinzugezogene wissen oft nicht, welch großartiges Wahrzeichen seinerzeit im Dorf stand.“ Sein Stellvertreter Dirk Eiler ergänzt: „Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir können aber die Erinnerung an die Burg stärken und so ein Stück Heimat bewahren.“

Nun also die Initiative zur Erinnerung an die ehemalige Burg, deren Name sich noch in der Hackenbroicher Grundschule wiederfindet. „Weitere Aktionen folgen im Laufe des Jahres. Jetzt steht aber erst einmal Schützenfest an,“ sagt der Zugführer stellvertretend für die 20 Zugmitglieder, die sich auf den Höhepunkt des Jahres freuen.