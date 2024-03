Jugend forscht in Dormagen Schülerinnen vom Norbert-Gymnasium Knechtsteden belegen zweiten Platz auf Landesebene

Dazu haben die beiden Schülerinnen zehn Testpersonen aus ihrem Umfeld gesucht, an denen sie forschen konnten. Getestet wurden verschiedene Varianten: Einmal ein Nagelöl, das damit warb, die Nägel besonders schnell wachsen zu lassen, einmal eine Lampe mit weißem Licht, eine Lampe mit grünem Licht und eine Wärmelampe mit rotem Licht. Ein Nagel wurde komplett mit Klebeband abgeklebt, damit nichts in die Nähe des Nagels kommt. Anfangs haben sie das Licht an einer Aufhängung befestigt und immer im gleichen Abstand und zur gleichen Zeit auf die Nägel scheinen lassen. „Irgendwann fanden wir das zu umständlich und dachten, es muss doch einfacher gehen, ohne großen Aufwand, am besten auch nachts, wenn man es gar nicht merkt“, sagt Janke. So entstand die Idee, einen Handschuh zu entwickeln, in dem sie die Lichter jeweils in den Fingerkuppen verbauten und den Probanden anzogen. Schon nach kurzer Zeit habe man ein klares Ergebnis erkennen können.