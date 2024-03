Romeo und Julia an Oper in Köln Dormagener Schülerinnen gestalten Bühnenbild mit

Seit Generationen sind die Familien Montague und Capulet verfeindet. Julia, die Tochter der Capulets, und Romeo, der einzige Sohn der Montagues, verlieben sich ineinander. Doch ihre Liebe muss geheim bleiben, da der Streit zwischen ihren Eltern immer weiter eskaliert und schließlich in einer Tragödie endet. In seiner Kammeroper "Romeo und Julia", die Boris Blacher im Kriegsjahr 1943 schrieb, wählte der Komponist eine ungewöhnliche Form. Ein Chor begleitet und kommentiert die Handlung und übernimmt selbst viele der Rollen, die in Shakespeares Drama die Entscheidungen von Romeo und Julia beeinflussen. Dieses Stück richtet sich an ein jugendliches Publikum, wie auf der Website der Oper Köln zu lesen ist. Außergewöhnlich auch die Gestaltung des Bühnenbildes. Denn auch das sollte ein junges Publikum gestalten. Im Sommer letzten Jahres schrieb die Oper Köln einen Wettbewerb aus, den der Projektkurs Kunst des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums gewann.