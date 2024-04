Schülerin aus Dormagen Vom Schulunterricht in den Hörsaal und zurück

Im Jahr 2022 hat die heute 17-Jährige mit dem Studium begonnen, zu Beginn der EF (Jgst. 10), jetzt kommt sie ins vierte Semester. „Die Heinrich-Heine-Universität bietet sehr guten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit an, schulbegleitend ein Studium aufzunehmen“, erklärt Johannes Rauwald. Der Lehrer für Physik, Erdkunde und Deutsch kümmert sich am BvA um die Begabtenförderung. Von der Möglichkeit hat Maxima in der 9. Klasse erfahren. „Mein Opa hat mir erzählt, dass es das gibt“, berichtet sie. „Ich mochte immer schon gerne Chemie, Bio und Physik, aber irgendwann war mir einfach enorm langweilig.“ So schlug sie ihren Lehrern vor, das Studium aufzunehmen. „Wir waren zuerst etwas zurückhaltend, weil wir Maxima in der Mittelstufe als eher ruhig und zurückhaltend erlebt haben“, erzählt Rauwald. „Aber sie hat ihren Wunsch mit so einer Leidenschaft vorgetragen, dass wir sie gerne unterstützen wollten.“ Nicht nur für Maxima war das wohl „eine super gute Entscheidung“, wie sie selbst sagt. „Diese Begeisterung fürs Studium hat ihr einen richtigen Schub an Selbstbewusstsein gegeben und zu so viel Offenheit geführt, das ist toll mitzuerleben“, freut sich ihr Lehrer. Außerdem absolviert sie ihre Kurse auch noch überaus erfolgreich. „Wir sind auch total beeindruckt, wie Maxima das alles meistert.“