Facharbeit am BvA-Gymnasium Dormagen : Schülerin ist Expertin für Kopfweiden

Rieke Boelsen vor ihrer Lieblings-Kopfweide in Stürzelberg. Die Schülerin hat eine Facharbeit über die Bedeutung dieses Baumes geschrieben. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Rieke Boelsen (17) hat in einer Facharbeit über die Bedeutung von Kopfweiden als Wirtschaftsgut oder Naturschutzobjekt geschrieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Man kann die Folgen des Tsunami in Südostasien vor ein paar Jahren zum Thema machen oder über ein anderes schreiben, das in der Welt passiert. Rieke Boelsen wählte einen anderen Ansatz für ihre Facharbeit in Erdkunde: Sie hat sich intensiv mit Kopfweiden in Dormagen beschäftigt und ist der Frage nachgegangen, ob es sich um Wirtschaftsgut oder Naturschutzobjekt handelt. Für ihren Lehrer Johannes Rauwald vom Bettina-von-Arnim-Gymnasium hat die 17-Jährige es so gut gemacht, dass es eine 1+ gab. „Lokaler Bezug, handwerklich gut gemacht, die Problemstellung gut gelöst und ein schlau gewähltes Thema“, urteilt der Pädagoge.

Jetzt ist die junge Frau zur Expertin in Sachen Kopfweiden geworden. „Wenn ich durch die Gegend fahre, habe ich die sofort im Blick.“ Die Schülerin des Leibniz-Gymnasiums, die Erdkunde an der Kooperationsschule BvA belegt hat, weiß inzwischen um die wichtige naturschutzliche Bedeutung der Kopfweiden: „Sie sind ein wichtiger Lebensraum von Steinkäuzen“, sagt sie. Ohne Kopfweiden wären diese vom Aussterben bedroht. Im vergangenen Jahr sind bei einer Kartierung fünf Steinkäuze im Zonser Grund ausfindig gemacht worden. Aber auch andere Arten wie der Moschusbock, eine Käferart, ist in Kopfweiden beheimatet. „Auf einer Kopfweide können bis zu 183 Arten von verschiedenen Insekten gefunden werden“, schreibt Boelsen in ihrer Arbeit.

Info Aus der Facharbeit von Rieke Boelsen Historie Kopfweiden wurden seit der Eisenzeit um 800 v. Chr. im Tiefland des Niederrheins kultiviert. Dort waren die Standortfaktoren gegeben, da sich in Flussnähe feuchtes Grasland befand. Nutzung Die Ruten der Kopfweiden wurden zur Herstellung von Flechtwaren genutzt, ebenso als Brennholz.

Auf das ungewöhnliche Thema ist sie durch einen Freund gekommen, der sie einmal mit zum Naturschutzbund Nabu mitgekommen hat, der sich um die Beschneidung von Kopfweiden kümmert. „Passiert dies nicht“, weiß sie heute, „brechen die Bäume auseinander, da der Stamm im Laufe der Zeit hohl und die Last der Äste zu schwer wird.“ Die Erfahrung beim Nabu sowie ein Praktikum in der Biologischen Station in Knechtsteden haben die 17-Jährige letztlich dazu bewogen, sich diesem Thema zu widmen. In Gesprächen mit Ortslandwirt Willi Feiser oder dem Zonser Heimatexperten Hermann Kienle erfuhr Boelsen viel Historisches und auch Aktuelles. So zum Beispiel, dass Feiser den letzten Betrieb in der Region führt, der sich noch der Kultivierung von Kopfweiden widmet. Es sind Weidenhybride, die „besonders schnell wachsen und somit jährlich oder in einem Zeitraum von bis zu fünf Jahren geerntet werden können“, schreibt sie. Interessant: „60 Prozent der geernteten Weidenruten werden an Winzer an der Mosel, Saar, Ruwer und Ahr verkauft.“