Besuch aus Polen Bürgermeister nahm polnische Schülergruppe in Empfang

Der deutsch-polnische Austausch hat am BvA eine lange Tradition: Seit 1988 besteht die „Brücke zwischen Dormagen und Krakau“, die mehrere Schülergenerationen verbunden hat. Mit dem Liceum II arbeitet die Schule seit 2019 zusammen. In jenem Jahr war erstmals eine Gruppe von Schülerinnen des BvA in Mikolów, um an der Eröffnung des Stelenpfades im Botanischen Garten der Stadt teilzunehmen. Der diesjährige Austausch wurde in enger Kooperation mit den Kultur- und Heimatfreunden Zons geplant und steht unter dem Motto „Europa – unsere gemeinsame Heimat“.