Norbert-Gymnasium Knechtsteden Schüler eröffnen neuen Wasserspender

Das aktuelle Schülersprecherteam, bestehend aus Sarah Samagalski, Sophie Anselm, Jannes Hamacher und Jonah Neubert, machte es sich jedoch zur Aufgabe „die Schule moderner und gesünder zu gestalten“, so Jannes Hamacher. Seit geraumer Zeit sind bereits recycelte Trinkflaschen, die sogenannten „Ocean Bottles“ mit dem NGK-Logo, in der Schule erhältlich, was ein erster bedeutender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit war. „Wir wollten den Ocean-Bottles eine weitere Aufgabe zuteil werden lassen: Sie mit frischem, kühlem und wohltuenden Wasser befüllen. Also recherchierten wir, tauschten uns mit anderen Schulen aus und erreichen am heutigen Tag schlussendlich unser Ziel mit der Einweihung des Wasserspenders“, erklärt Hamacher.