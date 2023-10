Unternehmen in Dormagen Schüler durfte einen Tag lang „Chef“ sein

An seinem Einsatztag traf sich Elias mit Susanne Buchholz in Dormagen, nahm an verschiedenen Besprechungen teil und lernte im Rahmen eines Sicherheitsrundgangs auch die TAD-Anlage in Dormagen kennen. TAD steht für Toluylen-Diamin und ist ein Ausgangsstoff für TDI (Toluylen-Diisocyanat), das wiederum für die Herstellung von Polyurethan-Schaumstoffen benötigt wird. „Ich liebe meinen Job. Daher ist es mir eine große Herzensangelegenheit, potenziellem Nachwuchs Einblicke hinter den Werkszaun zu geben und dadurch vielleicht sogar angehende Nachwuchskräfte wie Elias noch mehr von der Chemie zu begeistern“, erklärt Susanne Buchholz.