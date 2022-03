Dormagener bei Jugend Forscht : Schüler gewinnen mit Hochwasserschutz

Dormagen Beim Wettbewerb „Schüler experimentieren“ belegte ein Dormagener Team einen geteilten ersten Platz. Bei der Forschung schwamm ein Haus davon.

Der Hauptteil ihrer Arbeit bestand aber aus Experimenten. Die drei bauten Modellhäuser zusammen, verbanden sie mit einem Keller, buddelten diese in einer Box in Erde ein und testeten, was passierte, wenn sie Wasser darauf kippten. Sie testeten dabei verschiedene Schutzmaßnahmen: Rückstauklappen, Sickerkästen, Sickerröhren, Brunnenschächte und eine mobile Hochwasserschutzwand. Da die Box, in der sie die Experimente ausführten, durchsichtig war, konnten die Schüler genau beobachten, was im Keller der Modellhäuser passierte. Die drei testeten auch verschiedene Arten von Erde, die sie mit jeweils einem Liter Wasser begossen. „Einmal ist ein Haus weggeschwommen wie ein Boot. Das sah ziemlich lustig aus“, sagt Sarah Jäger. Die Schutzmaßnahmen wirken an unterschiedlichen Orten. Die Rückstauklappe etwa halte das Wasser aus der Kanalisation zurück, so Sarah Jäger. „Das ist mein Favorit“, sagt Max Iselborn. Die Klappe helfe viel. Auch die Sickerkästen hätten viel Wasser aufgenommen. Eine echte mobile Hochwasserschutzwand sei etwa hüfthoch, erklärt Max Iselborn. Man könne sie von draußen vor die Tür klemmen und dann darüber steigen. Sie verhindere, dass Wasser durch den Türschlitz in das Haus eindringe. Für ihre Experimente mussten die Schüler die Schutzmaßnahmen aber in Kleinform bauen, unter anderem aus Trinkrohren. „Die Sickerkästen und die Sickerröhren zu bauen, war eine ziemliche Feinarbeit“, so Sarah Jäger. Etwa ein Dreivierteljahr arbeiteten die drei am Projekt.