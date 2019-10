Jüdischer Friedhof in Dormagen : Schüler gestalten Gedenkfeier zur Pogromnacht

Dormagen 81 Jahre ist es am 9. November her, dass die Nationalsozialisten jüdische Synagogen, Schaufenster und Wohnhäuser in ganz Deutschland anzündeten und zerstörten.

Den Opfern dieser feigen Anschläge ist die Gedenkfeier gewidmet, die das städtische Kulturbüro in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Dormagen-Kiryat Ono und einigen Dormagener Schulen am Samstag, 9. November, ab 18 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof an der Krefelder Straße ausrichtet.

Mit den Geschehnissen aus der Nazi-Zeit beschäftigen sich derzeit Schüler des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums, die mit ihrem Lehrer Friedhelm Bongartz einen Wortbeitrag erarbeiten und ihn vortragen werden. Für die Realschule Hackenbroich wird Schülersprecher Johannes May ans Mikrofon treten. Ein Wort- und Musikbeitrag wird außerdem von Linda Kuchta und Malte Herkenrath von der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim zu hören sein.

Hanni Paschek-Dahl, deren Mutter von den Nationalsozialisten verfolgt wurde, trägt aus deren Erinnerungen vor. Die offizielle Ansprache an diesem Abend hält Bürgermeister Erik Lierenfeld. Uwe Schunder, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, wird zudem ein kurzes Gebet vortragen. Und auf dem Grab der Dormagener Familie Dahl wird im Anschluss ein Blumengesteck niedergelegt.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zersplitterten auch in Dormagen die Fensterscheiben jüdischer Geschäfte und Häuser. Betroffen waren mehrere Familien aus der Innenstadt. Die Familie von Louis Dahl führte an der Kölner Straße eine Metzgerei. Das Geschäft war für die damalige Zeit bereits modern mit Marmortheke und Kacheln ausgestattet. Es wurde von der SA und Dormagener Bürgern geplündert und zerstört, danach musste die Familie Dahl es schließen.

Zur Gedenkfeier am 9. November auf dem Jüdischen Friedhof sind Interessierte ebenso willkommen wie zu einem anschließenden eintrittsfreien Vortagsabend mit Heinz Pankalla. Der findet im Gemeindesaal der Dormagener Christuskirche an der Ostpreußenallee statt. Der Vortrag des Historikers analysiert die Jahrhunderte alte Tradition des christlichen Antijudaismus als Ursprung des modernen rassistischen Antisemitismus. Beginn ist um etwa 19.15 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Fragen beantwortet das städtische Kulturbüro unter 02133 257 338.

(NGZ)