Ausbildung in Dormagen : Schüler dürfen für einen Tag auf Chefposten im Chempark

2018 nahm Schüler Matthias Schmickler an der Aktion „Meine Position ist spitze“ bei Peter Kachel, Leiter der Berufsausbildung im Chempark Dormagen, teil. Foto: Susanne Troll

Dormagen In diesem Jahr bieten im Chempark-Betreiber Currenta sowie in Covestro und Lanxess gleich drei Unternehmen die Ein-Tages-Arbeitsplätze im Chefsessel für Schüler an. Bewerbungen sind bis zum 1. Juni möglich.

(ssc) Die Chemieunternehmen in Dormagen und in der Region brauchen regelmäßig gute Nachwuchskräfte. Um junge Menschen auf die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen in der Chemie aufmerksam zu machen, haben sie die Aktion „Meine Position ist spitze“ ins Leben gerufen, die in diesem Jahr zum sechsten Mal von der Initiative Chemcologne organisiert wird. Das Reizvolle dabei: Schüler dürfen für einen Tag eine Führungsposition in einem der Unternehmen bekleiden und bekommen so intensive Einblicke. Auch der Chempark Dormagen ist wieder mit dabei. In diesem Jahr bieten im Chempark-Betreiber Currenta sowie in Covestro und Lanxess gleich drei Unternehmen die Ein-Tages-Arbeitsplätze im Chefsessel an. Bewerbungen sind bis zum 1. Juni möglich.

Konkret geht es diesmal in Dormagen um folgende Stellen: Bei Currenta kann der oder die Interessierte die Leitung der Wasserversorgung und -reinigung übernehmen, bei Covestro die Produktions- und Standortleitung und bei Lanxess die Produktentwicklung. Auch Unternehmen in der näheren Umgebung bieten Führungsjobs an, darunter Ineos in Köln und BASF in Düsseldorf. Insgesamt werden 24 leitende Positionen von 15 teilnehmenden Chemcologne-Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellt.

Laufen soll die Aktion in den Sommer- und den Herbstferien. Allerdings beschäftigt die Corona-Pandemie auch die Ausrichter des Wettbewerbs. „Wir wollen auf jeden Fall an den Start gehen, achten aber zugleich auf die aktuellen Entwicklungen und die geltenden Sicherheitsbestimmungen in den Unternehmen. Wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns auf weitere Bewerbungen. Auch Schüler, die gerade ihre Abiturprüfungen schreiben, können bei unserer Aktion mitmachen“, sagt Chemcologne-Geschäftsführer Daniel Wauben. Er verspricht: Die erfolgreichen Bewerber erhielten außergewöhnliche Einblicke.